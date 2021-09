Zaniolo al top? Serve tempo: Mourinho ci crede e gli dà fiducia. Aspettando il derby…

gazzetta.it (A.Pugliese) – Il gol al Trabzonspor il 26 agosto forse aveva illuso un po’ tutti che il vero Zaniolo fosse già lì. Le cose poi sono andate diversamente, fino alla partita di Verona dove le difficoltà di incidere sulla partita sono sembrate evidenti. Nulla di grave, anzi. Dopo due anni di inattività è lecito e normale aspettardi delle difficoltà. Probabilmente ci sarà da aspettare ancora un po’, lo sa lui, lo sa la Roma, lo sa Mourinho. Il portoghese sa che per avere il vero Zaniolo c’è un prezzo da pagare e sono queste prestazioni così e così, non al massimo.

Queste, però, lo aiutano a riprendere confidenza con tutte le cose che deve ritrovare. In questo percorso bisognerà essere bravi senza fargli pesare brutte prestazioni o gare anonime. A Verona la sua partita è stata brutta, scarica e senza energia come del resto tutta la squadra. Magari Zaniolo potrà riposare o fare staffetta con Carles Perez giovedì contro l’Udinese e tornare titolare nel derby di domenica. E chissà che una prestazione doc in quella partita non gli possa cambiare il futuro, un po’ come successe a Lorenzo Pellegrini col gol di tacco.