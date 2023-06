Dopo la dolorosissima sconfitta in finale di Europa League, i giocatori della Roma stanno cercando di metabolizzare ciò che è successo per voltare pagina il prima possibile, e lo stanno facendo attraverso i loro profili social. Nel pomeriggio è apparso prima un post di Mancini, poi il video messaggio del capitano Pellegrini, e ora è il turno di Zalewski. Il classe ’02 ha scritto: “Queste sono notti che ti sogni da quando sei piccolo, da quando tiri i primi calci, sperando un giorno di poter rappresentare la squadra della tua città, la ROMA. Arrivare in finale dopo un percorso che ha visto l’ennesima dimostrazione d’amore fuori misura del nostro popolo è un qualcosa che ognuno di noi ricorderà per sempre. Perdere una finale fa male, malissimo, per chi era in campo, per chi era sugli spalti, per chi era a casa. È un dolore che rimarrà, una cicatrice ben visibile. Ma con l’amore che ci lega ripartiremo, insieme. Forza Roma, forza Roma sempre!”