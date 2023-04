Zalewski: “Faremo di tutto per portare a casa il risultato. Feyenoord squadra organizzata, devono temerci”

Zalewski ha parlato nel prepartita della sfida contro il Feyenoord, valida per l’andata dei quarti di finale di Europa League. Queste le sue parole a Sky:

Percorso europeo di grande autorevolezza. Percepisci questa crescita in Europa?

Si percepiamo questa crescita. Lavoriamo da inizio anno per fare una stagione importante e fare partite come questa per arrivare alla fine della competizione. Sappiamo che possiamo arrivarci, oggi è alla nostra portata e dobbiamo fare di tutto per portare a casa il risultato e giocarcela in casa.

Come ti aspetti i primi minuti? Aggressivi da subito?

Si, sono molto organizzati e verranno a prenderci subito alti. Noi siamo una squadra molto ben organizzata in fase difensiva e nella ripartenza. Come noi teniamo loro, loro devono temere noi.