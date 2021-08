Zalewski, Bove e Tripi: il tris baby di Mou

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Bye Bye Portogallo, la Roma è pronta a lasciare Corvoeiro per raggiungere Siviglia, dove domani affronterà l’ultima amichevole in programma contro il Betis. Soddisfatto delle strutture ospitanti Mourinho, che però è preoccupato per alcune lacune in rosa compensate parzialmente dalla grande solidità che il gruppo sta mostrando. Promossi alcuni giovani: parliamo di Zalewski, che al portoghese piace perché sa essere pericoloso con entrambi i piedi, Bove, che si è dimostrato un centrocampista solido su cui puntare, e Tripi, che nella Primavera con De Rossi ha giocato anche da difensore centrale.