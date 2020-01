Zakaria Sdaigui, stella più forte degli infortuni

Un predestinato dal destino tormentato. A 19 anni ha già avuto più infortuni di quanti se ne possano avere in una normale carriera. Zakaria Sdaigui, centrocampista della Roma Primavera nato a Firenze e di origine marocchina, il 9 agosto compirà vent’anni. Il giovane giallorosso a fine marzo si è operato in seguito a una frattura scomposta di tibia e perone. La sfortuna ha voluto che questo stop è arrivato pochi mesi dopo un altro infortunio: nell’estate precedente si era già fermato per la lesione del legamento crociato. Lo riporta La Repubblica.