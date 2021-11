Zakaria: la Juve c’è e il Borussia apre

TuttoSport (A. Milone) – Se nel reparto di centrocampo maciullato martedì sera dal Chelsea in Champions League c’è bisogno di innestare corsa e fisicità, Denis Zakaria è un ingrediente buono per tutte le stagioni. Servirebbe in realtà anche un uomo di coraggio, pronto a offendere, imbucarsi, tirare in porta. E segnare, se non dispiace.

Le ultime dichiarazioni rilasciate da Max Eberl, ds del Borussia Mönchengladbach alla Bild aprono spiragli verso una cessione che a questo punto converrebbe a tutti: “Se lui oppure un altro calciatore manifestasse la volontà di lasciare il club sarebbe da stupidi non affrontare la questione – ha spiegato il dirigente -. Dovremmo valutare se trattenerlo porterebbe più o meno svantaggi alla squadra nella seconda parte della stagione“. Per poi lasciarsi scappare una sorta di confidenza: “Prima della fine della stagione mi piacerebbe vedere lo svizzero mettere la firma sul rinnovo del contratto”.