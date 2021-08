Zakaria è pronto, Nzonzi blocca tutto

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – Prima certezza: Xhaka rimane all’Arsenal. Dopo due mesi di corteggiamenti, di scambi di like, il centrocampista ha rinnovato il suo contratto fino al 2025. Seconda certezza: la Roma continua a cercare un centrocampista. I Friedkin vogliono accontentare Mourinho. Domenica si è avuta la conferma che Diawara e Villar sono due riserve, che potrebbero partire gli ultimi giorni di mercato. Il rinforzo giusto potrebbe essere Zakaria del Gladbach: è un centrocampista rapido, molto duttile, più mediano che regista.

I tedeschi chiedono 20 milioni, ma si può prendere per 15 perchè scadrà a giugno. Zakaria ha già un’intesa sull’ingaggio: 4 anni di contratto a 2 milioni a stagione. Prima di tutto questo Pinto deve liberarsi di qualche ingaggio importante. Chi lo fa dannare è Nzonzi che dopo aver rifiutato un triennale del Benfica, ha respinto altre offerte. Per lasciare la Capitale chiede una buonuscita di 1,5 milioni di euro. Per lui è pronto un biennale dell’Al Rayyan.