Zakaria-Anguissa, bivio giallorosso

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – A cinque giorni dalla chiusura del mercato, ieri Tiago Roma si è spostato a Milano. Una serie di appuntamenti in agenda per chiudere questa sessione che ha finora la Roma tra le società più attive.

Ma manca ancora un regalo per accontentare Mourinho. L’identikit del rinforzo è quello di un centrocampista forte fisicamente da piazzare davanti alla difesa. Dopo aver visto sfumare Xhaka i giocatori che segue Tiago Pinto sono principalmente due: Zakaria e Anguissa.

Per il primo, che va in scadenza a giugno, il Borussia Monchengladbach chiede sui 20 milioni, ma la Roma può arrivare al massimo a 15. Il direttore generale ha avuto diversi contatti con il manager di Zambo Anguissa, camerunense di 25 anni del Fulham. Ha il contratto in scadenza nel 2023 e ha chiesto la cessione. È stato offerto anche Sergio Oliveira, centrocampista classe ’92 attualmente in forza al Porto. Il club portoghese è disposto a cederlo, ma non sembra avere le caratteristiche adatte per ricoprire quel ruolo.