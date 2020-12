Young Boys, Seoane: “Serviva una serata perfetta per fare risultato. La Roma ha meritato”

Gerardo Seoane, tecnico dello Young Boys, ha parlato al termine della sconfitta contro la Roma (3-1) per analizzare la gara. Queste le sue parole:

SEOANE A ROMA TV

“Per noi era chiaro che per fare risultato, sia in casa che qui a Roma, serviva una serata perfetta. Abbiamo dovuto difendere di più di quello che volevamo e sapevamo che dovevamo difendere bene, ma la Roma ci ha obbligato a difendere di più. Si è vista la differenza di qualità nella rosa e nei giocatori in campo. La vittoria della Roma è meritata, ma questa non è la partita su cui noi puntavamo di più per fare dei punti. E’ stata una buona esperienza per i nostri giocatori per vedere cosa ci manca ancora per arrivare al top”.

SEOANE IN CONFERENZA STAMPA

Sulla partita…

Sapevamo che era una squadra molto dura contro la prima del gruppo. Non siamo riusciti a tenere il vantaggio, sulla distanza si è vista la qualità delle due squadre. Ci serviva una partita perfetta, ma la Roma ha meritato.

Sul prossimo match…

Per noi la situazione del gruppo è positiva. Con una vittoria in casa con il Cluj passiamo. Passeremmo anche con il pareggio, ma è meglio vincere perché sarebbe molto importante per il club.