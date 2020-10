Young Boys-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani. Difesa a 4 e colonia spagnola in campo

Pagine Romaniste – Una Roma con la difesa a 4 e con la colonia spagnola è pronta a sfidare lo Young Boys nella partita di esordio dell’Europa League. In campo torna Pau Lopez per far rifiatare Mirante, così come riposa Edin Dzeko con Borja Mayoral pronto a giocarsi le sue carte. Ballottaggio a destra tra Peres e il rientrante Karsdorp, mentre al centro scelte obbligate con Ibanez e Kumbulla. Da decidere la posizione di Cristante e Pellegrini su chi agirà sulla trequarti.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (4-2-3-1)

Pau Lopez; Karsdorp, Ibanez, Kumbulla, Spinazzola; Veretout, Villar; Perez, Cristante, Pedro; Mayoral.

IL MESSAGGERO (4-2-3-1)

Pau Lopez; Peres, Ibanez, Kumbulla, Spinazzola; Cristante, Veretout; Perez, Villar, Pedro; Mayoral.

IL TEMPO (4-2-3-1)

Pau Lopez; Peres, Ibanez, Kumbulla, Spinazzola; Cristante, Villar; Perez, Pellegrini, Pedro; Mayoral.

CORRIERE DELLA SERA (4-2-3-1)

Pau Lopez; Karsdorp, Ibanez, Kumbulla, Spinazzola; Cristante, Villar; Perez, Pellegrini, Pedro; Mayoral.

IL ROMANISTA (4-2-3-1)

Pau Lopez; Karsdorp, Ibanez, Kumbulla, Spinazzola; Cristante, Veretout; Perez, Villar, Pedro; Mayoral.

CORRIERE DELLO SPORT (4-2-3-1)

Pau Lopez; Karsdorp, Ibanez, Kumbulla, Spinazzola; Cristante, Villar; Perez, Pellegrini, Pedro; Mayoral.

TUTTOSPORT (4-2-3-1)

Pau Lopez; Karsdorp, Ibanez, Kumbulla, Spinazzola; Cristante, Veretout; Perez, Villar, Pedro; Mayoral.