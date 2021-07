Xhaka si complica, Villar va k.o.: 20 giorni fermo. Oggi il Siviglia

La Gazzetta dello Sport (M.Cecchini) – Non c’è pace per il centrocampo della Roma. Con Cristante che si aggregherà al gruppo solo lunedì per cominciare la preparazione, e con Veretout che svolge ancora parzialmente il lavoro con la squadra, per Mourinho la distorsione al ginocchio rimediata da Villar non ci voleva, tanto più che oggi la Roma sarà impegnata nell’amichevole contro il Siviglia dell’ex d.s. Monchi.

Per il centrocampista spagnolo una ventina di giorni di stop. Lo staff spera di recuperarlo per l’esordio in campionato contro la Fiorentina. Per questa ragione l’arrivo di Xhaka sarebbe sempre più utile, ma l’Arsenal non scende dai 23 milioni più bonus richiesti, una cifra considerata dalla Roma troppo elevata per un giocatore di 29 anni. In ogni caso la dirigenza è pronta ad aspettare ancora un paio di settimane per cercare di avere Xhaka, anche se ieri è comparso un altro nome, quello del danese Thomas Delaney, del Borussia Dortmund, con il contratto in scadenza il prossimo anno e che non costa più di 15 milioni.