Xhaka ridice Roma con un like, Rui Patricio ora è vicinissimo

Il Corriere dello Sport (G.Marota) – Ai tempi dei social con un mi piace si possono dire mille parole. “Parlerò a fine Europeo…” aveva promesso Xhaka dopo la vittoria contro la Francia. Ieri il centrocampista svizzero ha piazzato un like al post di Mourinho su Instagram in cui annunciava di essere atterrato a Ciampino, ma l’affare non può considerarsi chiuso. Serve un rilancio da parte della Roma (che ha già un accordo con il calciatore), attualmente ferma ad una proposta di 12 milioni più 3 di bonus, mentre l’Arsenal ne chiede 20.

Più esigua invece la differenza tra domanda e offerta per il cartellino di Rui Patricio (poco meno di due milioni). A 8-9 milioni il matrimonio tra il portiere e la Roma si fa, sotto questa soglia il Wolverhampton pensa di avere buone ragioni per resistere. A meno di clamorose sorprese comunque, il numero uno della nazionale portoghese dovrebbe essere il primo acquisto per Mourinho. Il terzo rinforzo invece arriverà in attacco, con la Roma che continua a seguire Belotti. Attenzione rivolta anche al mercato in uscita: dopo gli addii di Mirante, Bruno Peres e Juan Jesus, c’è la necessità di vendere anche Nzonzi, Olsen, Santon, Fazio, Carles Perez e Pastore per alleggerire il monte ingaggi, il terzo della Serie A.