Xhaka: “Mi sento ancora giovane, in forma e affamato. Voglio continuare a giocare ai massimi livelli”

Granit Xhaka si avvicina sempre di più alla Roma con Mourinho che sta per piazzare il suo primo tassello nell’11 titolare. Il centrocampista della Svizzera è intervenuto dal ritiro della sua Nazionale parlando anche del futuro. Queste le sue parole:

Chiudere al Basilea?

Sì, è incredibile come vola il tempo. Ora ho quasi 29 anni (ride). Ma mi sento ancora giovane, ancora in forma e affamato, e voglio continuare a giocare a calcio ai massimi livelli. Ed è certamente un sogno per me e Tauli giocare di nuovo insieme al Basilea, anche se solo per un minuto o per una partita. Ma mi piacerebbe vincere un altro titolo con loro. Un ritorno ora? Al momento non ci sto pensando. Voglio solo offrire un calcio di alta qualità con la nostra squadra di punta qui e ora e soprattutto all’Euro.