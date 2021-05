Xhaka contattato da Mourinho. Pinto vuole chiudere prima dell’Europeo

Granit Xhaka è il vero pallino di Josè Mourinho. Sono giorni importanti per la trattativa tra i giallorossi e l’Arsenal per portare lo svizzero nella capitale. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Tiago Pinto vorrebbe accellerare per il centrocampista dell’Arsenal e chiudere la trattativa prima dell’Europeo per quello che sarebbe il primo colpo del mercato estivo. L’Arsenal ha chiesto venticinque milioni di euro per il centrocampista, Tiago Pinto al momento ne ha offerti tredici. Tutto fa pensare che le parti potranno trovare un compromesso e accordarsi a metà strada, sui 18 milioni euro bonus compresi. Non solo. Nei giorni scorsi José Mourinho ha contattato Xhaka per ribadirgli ancora una volta la sua stima, provando anche a spingere il giocatore a forzare la mano con il suo club per la cessione.