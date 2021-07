Xhaka aspetta, ma è braccio di ferro Roma-Arsenal

Corriere dello Sport (J.Aliprandi) – “Vina arriva, Xhaka vediamo“, aveva detto Tiago Pinto una settimana fa. Vina ieri ha completato le visite mediche ed è in attesa che i due club sigillino l’accordo finale per poter essere annunciato. Si trova a Londra Xhaka che sta aspettando una chiamata di Pinto per fare le valigie e volare a Roma per le visite mediche. La situazione tra Roma e Arsenal, però, è sempre di stallo. Il gm è fermo all’offerta di 15 milioni e non si è ancora mosso per avvicinarsi alle richieste dei Gunners: sono stati fatti passi in avanti diplomatici, la speranza di Mourinho è che l’affare possa sbloccarsi nei prossimi giorni.

Sicuramente riuscire a vendere un giocatore aiuterebbe Tiago Pinto a fare un passo in più verso l’Arsenal. Il primo nome in uscita è quello di Robin Olsen: il Lille ha raffreddato i contatti e chiesto informazioni al Benfica per il suo portiere. Si è aperto un nuovo spiraglio francese, però, che riguarda il Rennes: la neo squadra di Kluivert ha chiesto informazioni per un prestito con diritto di riscatto. Pedro piace in Spagna, ma la Roma vorrebbe cederlo in Italia per il decreto crescita. Santon, Fazio e Bianda trattano la risoluzione ma senza buonuscita. Coric, invece, riflette sull’offerta dello Zurigo.