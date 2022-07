Wijnaldum sì: Roma e Psg, stretta finale

Corriere dello Sport (R. Maida) – Stretta finale. La Roma è molto vicina a Georginio Wijnaldum. Lunedì pomeriggio a Trigoria è andato in scena un incontro importante, non il primo e probabilmente non l’ultimo, tra Tiago Pinto e il manager del capitano della nazionale olandese. Da quanto è emerso, Wijnaldum ha fretta di chiudere la questione con il Paris Saint-Germain per raggiungere Mourinho.

Ed è anche disposto a rinunciare a una parte dei soldi che gli garantirebbe l’attuale contratto (9 milioni compresi i bonus facili) per facilitare l’affare. Però ancora non basta per l’accordo: serve uno sforzo da parte delle due società per intendersi sulla formula del trasferimento.