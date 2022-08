L’arrivo nel pomeriggio a Roma e il primo abbraccio dei tifosi che lo attendevano a Ciampino. E’ cominciata così l’avventura di Gini Wijnaldum nella Capitale. Domani mattina le visite mediche e poi dritto a Trigoria per visitare il Centro Sportivo e, soprattutto, per firmare il contratto. La società, come riportato da Sky Sport, sta lavorando e sta facendo di tutto per presentarlo al grande pubblico contro lo Shakhtar dove ci sarà il primo sold out stagionale.