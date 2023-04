Völler si espone: “Sono vicino alla Roma, ma il cuore batte per il Bayer Leverkusen”

Il grande doppio ex della sfida tra Roma e Bayer Leverkusen è Rudi Voller. Cinque anni da calciatore della Roma, con la parentesi da tecnico. Due stagioni da giocatore al Leverkusen, più le avventure come Direttore sportivo e tecnico del Bayer. Queste le sue parole al sito alfredopedulla.com:

“L’inevitabile è accaduto, i miei due club del cuore giocheranno contro”

Il tedesco volante ha poi proseguito: “Il mio cuore batte per il Bayer Leverkusen in queste gare, nonostante la vicinanza che sento per la Roma e per tutta al città, anche attraverso mia moglie Sabrina. La Roma ha già vinto la Conference lo scorso anno, quindi nel caso in cui passasse il Bayer, non sarebbe un colpo troppo duro. Sarà un’esperienza meravigliosa per i nostri giocatori scendere in campo in uno stadio da 70.000 spettatori. Un’atmosfera fantastica, simile a quella che si respira a Glasgow”