Voglia di Roma: Zaniolo suda, Matic è già in città e Pellegrini si taglia le vacanze

La Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) – C’è un tempo per il riposo e uno per l’impegno ad alta intensità. Poi, però, entra in scena il desiderio, la voglia matta di anticipare tempi e situazioni, come se affrettarsi possa condurre più facilmente al traguardo. Probabilmente è il fuoco che hanno nel petto alcuni dei calciatori della Roma che, dopo aver riassaggiato il gusto dolce della vittoria di un trofeo (che mancava da 14 anni), non vogliano fermarsi più. Cercando ora di coniugare gli ultimi giorni di ferie con l’onda lunga dell’entusiasmo ancora da surfare.

Il più emblematico, in questo senso, è il caso di Lorenzo Pellegrini. Nonostante gli impegni fino a metà giugno con la Nazionale di Roberto Mancini gli avessero dato diritto a un supplemento di ferie, il capitano giallorosso ha deciso di tagliare una parte delle proprie vacanze per aggregarsi prima del tempo al gruppo timonato da José Mourinho. Per la rosa giallorossa l’appuntamento è fissato al 5 luglio.

In attesa di conoscersi meglio in ritiro, il nuovo spirito giallorosso – anabolizzato dalla vittoria della Conference – sembra avere contagiato anche il nuovo arrivo Nemanja Matic. Il gigante serbo, arrivato da svincolato dopo la chiusura del suo rapporto col Manchester United, da ieri è già nella Capitale. Il primo obiettivo (estremamente pratico) è quello di cercare una casa dove vivere con la famiglia, il secondo quello di ambientarsi il prima possibile nella nuova realtà che lo attende.