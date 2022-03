Finale difficile per la Roma contro il Vitesse. Nei minuti conclusivi della partita Sergio Oliveira ha ricevuto un cartellino rosso per doppio giallo e quindi salterà il match di giovedì prossimo. Rosso forse esagerato visto che il portoghese ha fatto di tutto per evitare il fallo.

Stesso discorso per Gianluca Mancini che era diffidato: il centrale ha rimediato un giallo nel finale per proteste e salterà Roma-Vitesse.