Vitesse-Roma, pericolo scontri: vietato l’accesso nel centro di Arnhem ai tifosi giallorossi

Sono 1200 i sostenitori della Roma che sono partiti in direzione Olanda per la gara contro il Vitesse. A causa delle tensioni create dalla tifoseria olandese nelle ultime partite di Eredivisie contro Sparta Rotterdam e Utrecht, è stato vietato al gruppo capitolino di entrare nel centro di Arnhem.

I supporter giallorossi, muniti di biglietto, potranno accedere solo al punto di incontro alle ore 14.00. Sono state stilate anche regole all’interno dello stadio: non sono ammessi fuochi d’artificio o fumogeni. Inoltre, come si legge su gelderlander, sarà richiesto l’intervento polizia interverrà in caso di comportamenti aggressivi e minacciosi da parte di entrambe le tifoserie.