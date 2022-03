Vitesse, il proprietario dello stadio GelreDome interessato all’acquisto del club

Spunta un possibile acquirente per il Vitesse. Si tratta di Michael van de Kuit, attivo nel settore immobiliare e già in contatto con il Vitesse. Proprietario della società edile Nedstede, è infatti il proprietario dello stadio GelreDome, casa della squadra giallonera. Ai ferri corti da tempo con la dirigenza, ora van de Kuit ha la possibilità di entrare a pie pari nel club.

La squadra olandese – avversaria della Roma negli ottavi di finale di Conference League, all’andata hanno trionfato i giallorossi per 1-0 – è stata messa in vendita. Il proprietario, il russo Valeriy Oyf, ha deciso di cedere la società dopo le sanzioni imposte agli oligarchi russi. Come riportato da De Gelderlander, ci sarebbe già un imprenditore interessato.