Vitesse, eToro valuta l’addio come sponsor per le possibili sanzioni al proprietario Oyf

La piattaforma di trading eToro potrebbe interrompere il rapporto come sponsor del Vitesse, avversario della Roma giovedì (ore 18:45) nell’andata degli ottavi di Conference League. Partner dal 2021, la società sta monitorando con attenzione la situazione attorno al proprietario del club olandese Valery Oyf.

“eToro rispetta pienamente tutte le norme e i regolamenti applicabili, comprese le sanzioni. Abbiamo strumenti di monitoraggio che vengono aggiornati non appena vengono introdotte sanzioni o nuove misure. Questo processo riguarda tutti i nostri fornitori e partner”, la nota rilasciata in merito e riportata dal portale olandese De Gelderlander.

Proprietario del club dal maggio del 2018, il magnate russo – ma nato ad Odessa – potrebbe essere tra gli oligarchi colpiti da pesanti sanzioni. Per il momento, però, il Vitesse ha fatto sapere che Oyf provvederà al fabbisogno economico del club.

Prima della sfida contro lo Sparta Rotterdam – sospesa per lancio di oggetti ed invasione da parte di facinorosi tifosi gialloneri – il Vitesse è stato criticato per non essersi espresso in merito alla vicenda. Con un comunicato del 4 marzo, tuttavia, la società ha espresso vicinanza all’Ucraina.