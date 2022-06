Visite mediche per Mkhitaryan con l’Inter nei prossimi giorni

Henrikh Mkhitaryan ha scelto di non rinnovare il proprio contratto con la Roma, ma non ha ancora ufficializzato il passaggio all’Inter. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano su Twitter, l’armeno effettuerà la visite mediche di rito con il club nerazzurro nei prossimi giorni prima di firmare un contratto biennale.

Inter have already scheduled medical tests for Henrikh Mkhitaryan in the coming days, then he will sign two year deal to complete his free move from Roma. 🔵🇦🇲 #transfers

André Onana has also signed days ago as new Inter goalkeeper on a free transfer from Ajax.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 19, 2022