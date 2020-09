Il sindaco di Roma Virginia Raggi ha rilasciato delle dichiarazioni durante la trasmissione “In Onda”, condotta su La 7 da David Parenzo e Luca Telese. Tra gli argomenti trattati lo Stadio della Roma, con la Convenzione Urbanistica in attesa di essere approvata dall’Assemblea Capitolina. Ecco le sue parole in merito: “Stadio della Roma? Dovrebbe passare in aula entro l’anno”.