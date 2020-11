Violato il no delle Asl. Fiorentina, bolla rotta e cinque in nazionale

La Gazzetta Dello Sport (V. Piccioni) – Nessuna schiarita sul caso dei mancati permessi delle Asl ai calciatori che devono raggiungere le loro Nazionali per le amichevoli, Nations Cup e qualificazioni europee. Anzi, i giocatori della Fiorentina (Milenkovic, Vlahovic, Quarta, Amrabat e Caceres) hanno deciso di lasciare l’Italia senza attenersi alla prescrizione dell’Autorità sanitaria locale di rimanere in bolla. Un caso simile a quello accaduto in casa Juventus dopo la mancata sfida con il Napoli e sui cui sia la procura federale che quella della repubblica di Torino hanno aperto un fascicolo. In casa Roma invece dopo le positività di Dazio, Santon e Pellegrini, ieri è arrivata la notizia di quella di Kumbulla. La sequenza del contagio è alla base della diversa decisione dell’Autorità sanitaria rispetto al via libera dato invece ai giocatori della Lazio, con la Asl 2 che ha voluto mantenere un atteggiamento di prudenza per evitare il rischio di esportare un potenziale contagio.