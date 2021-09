Vina ko, chiamato Tripi

Corriere dello Sport (R.Maida) – Un contraso duro con Kumbulla in allenamento con conseguente torsione del ginocchio. Per questa ragione Vina ha dovuto rinunciare alla trasferta di Verona e spera di esserci giovedì contro l’Udinese. Mourinho intanto deve confrontarsi con un’emergenza terzini: Spinazzola resterà ai box per almeno altri tre mesi, Karsdorp e Calafiori sono usciti prima con i crampi giovedì, il giovane Reynolds non viene giudicato pronto e Ibanez ha annunciato normali affanni.

Così Mourinho ha deciso di convocare Filippo Tripi che ieri è stato esentato dalla partita con la Primavera: “Se gli altri non stanno bene, potrà dare una mano“. Con Vina è bloccato anche Zalewski per problemi di stomaco. Il rientro della Roma ci sarà dopo la partita.