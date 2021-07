Viña in quarantena si allena da solo a Trigoria

Corriere della Sera (G. Piacentini) – Sarà quasi certamente in Francia il futuro di Robin Olsen: lo svedese piace sia al Lille, in vantaggio fino a qualche giorno fa, sia al Rennes, che ora sembra la destinazione più probabile. Ancora bloccata la trattativa con l’Arsenal per Xhaka, che freme per aggregarsi alla squadra giallorossa e, secondo la stampa inglese, è disposto a rinunciare ad alcuni bonus per facilitare il trasferimento.

Ieri visite mediche per Matias Viña, che dovrà rimanere per 10 giorni in quarantena casa-lavoro-casa, dormirà in hotel e si allenerà da solo a Trigoria. La Roma sperava in una deroga, visto che il calciatore ha già ricevuto la doppia dose di vaccino e proviene dalla bolla del Palmeiras, ma non è stata concessa. Per l’annuncio bisogna attendere che Roma, Palmeiras e Nacional (detiene una quota del cartellino) trovino l’accordo sulle modalità di pagamento.