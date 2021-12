Vina: “Era importante vincere. Cercheremo di prepararci bene per l’Atalanta studiando i loro punti deboli”

Matias Vina, difensore della Roma, è stato intervistato durante il post-partita di Roma-Spezia 2-0. Queste le sue parole:

VINA AI CANALI UFFICIALI DELLA ROMA

“Era importante vincere per noi per il prosieguo della settimana e adesso ci prepariamo per la prossima partita. Noi sempre giochiamo per vincere e diamo il massimo. Cercheremo di prepararci bene e studiare i punti deboli dei prossimi avversari. Io mi sento bene, è chiaro che si sente tanto la continuità delle partite, che sono intense, però ho terminato bene l’incontro a sto bene“.