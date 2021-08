Matias Vina sarà il sostituto di Leonardo Spinazzola per la prima parte della stagione. Il terzino ha pubblicato una foto su Instagram che lo immortala con la maglia della Roma. Queste le sue parole:

“Molto felice di far parte di questo grande club. Non vedo l’ora di indossare questa maglia e lavorare per gli obiettivi della stagione. Forza Roma”.