Vina a casa, Mkhitaryan ok ma parte fuori

Il Tempo (E.Zotti) – Al Bentegodi senza Vina. Il terzino è rimasto a casa per una lieve distorsione al ginocchio per un contrasto con Kumbulla martedì scorso. Nulla di grave, ma non è stato convocato per il Verona. A sostituirlo sarà Calafiori che giovedì sera è uscito per crampi.

Leggi anche: Vina ko, chiamato Tripi

Intanto Vina verrà rivalutato per l’Udinese, ma le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. La Roma deve fare i conti anche con lo stato di forma di Mkhitaryan. L’armeno è alle prese con alcune noie muscolari che non gli hanno impedito di partire con la squadra. Difficile che Mourinho lo schieri dall’inizio.