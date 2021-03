L’ Atletico Madrid sta lavorando alla pianificazione della propria rosa in vista della Liga e della Champions League della prossima stagione. Uno dei reparti che Simeone vuole rafforzare è il centrocampo, ed è già stato individuato il nome. Si tratta di Gonzalo Villar, centrocampista della Roma che si è consacrato proprio in questa stagione. Lo riporta Fichajes.net, secondo il portale infatti Simeone ha chiesto la sua firma direttamente perché ama il modo in cui gioca.