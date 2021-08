Gonzalo Villar è pronto ed è carico per la Fiorentina. Il centrocampista oggi si è allenato interamente col gruppo superando i problemi avuti al ginocchio durante il ritiro in Portogallo. Ottime notizie, quindi, per José Mourinho che dovrà fare a meno soltanto di Smalling e Spinazzola. Questa la stories Instagram di Villar postata nel pomeriggio: “Pronto per l’inizio“.