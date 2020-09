Villar: “Non vedevo l’ora di tornare a vestire la maglia della Roma” – FOTO

Nella prima uscita stagionale, la Roma ha affrontato e battuto per 4 a 2 la Sambenedettese in amichevole all’interno del Fulvio Bernardini di Trigoria. Tra i protagonisti assoluti dell’incontro, c’è sicuramente Gonzalo Villar, centrocampista che dallo scorso gennaio è a disposizione di Paulo Fonseca. Lo spagnolo ha commentato il successo in amichevole, con un post apparso sul suo profilo Instagram. Queste la didascalia che accompagna alcuni scatti dal match di ieri: “Contento del lavoro della squadra in questo primo test di preparazione. Non vedevo l’ora di tornare a vestire la maglia della Roma. Non mancherà il lavoro, lo sforzo e l’entusiasmo. Daje”. Questo, il post originale: