Villar: “Non possiamo essere contenti. Cosa non ha funzionato? Forse il ritmo”

Gonzalo Villar, centrocampista della Roma, ha parlato al termine del pareggio contro il CSKA Sofia ottenuto nel match di Europa League valido per la fase ai gironi della competizione. Queste le parole dello spagnolo:

VILLAR A ROMA TV

Partita che poteva andare meglio…

Sì ovviamente non siamo contenti della gara. Abbiamo avuto tante opportunità per fare gol. Non possiamo essere contenti ma non c’è tempo per pensare perché dobbiamo allenarci per la Fiorentina.

Cosa non ha funzionato rispetto a prima?

Forse il ritmo. Il secondo tempo erano tutti un po’ stanchi ma penso che potevamo fare almeno 1 gol ma è mancata la finalizzazione.

Ora c’è la Fiorentina…

Sì come ho detto prima non abbiamo tempo per pensare. Ora dobbiamo cenare, fare un bel riposo, domani allenamento forte e poi la Fiorentina.