Villar: “Non abbiamo trovato la vittoria ma non c’è tempo per lamentarci” – FOTO

Ieri sera Villar è stato uno dei migliori in campo. Sempre lucido e pronto alla giocata per smarcare i compagni. Ad inizio match è andato anche vicino al gol con una conclusione a giro messa in angolo. Il centrocampista esprime il suo commento sul proprio profilo Twitter:

“Non abbiamo trovato la vittoria ma non c’è tempo per lamentarci… Giá con la testa alla Fiorentina. Tutti insieme ragazzi⚡️“.

