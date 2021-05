Villar: “Io resto qui, voglio vincere con Mourinho”

Il Messaggero – Villar vuole ricominciare la stagione nella Roma. Ricominciarla non come era finita. Rimarrà, lo ha confermato lui stesso dal ritiro della Spagna Under 21: “Rimango sicuramente alla Roma. Sono contento di vestire la maglia giallorossa. E ho molta voglia di giocare con Mourinho. Non vediamo l’ora di iniziare la stagione e conoscere il suo metodo di lavoro, spero che potrà portare a tutti la sua mentalità vincente. Se i laziali a Roma sono andati fuori di testa per l’arrivo di Mou? Si, quei pochi…“.

Lo spagnolo ha poi parlato di Borja Mayoral: “Se mi ha dato consigli per vincere l’Europeo? No, non si può dire cosa fare o meno per vincerlo. Ora lui è in vacanza a riposarsi“. Intanto non è passato inosservato il “Forza Roma sempre” gridato da Rudiger dopo la vittoria in Champions. E’ nel mirino di Mourinho.