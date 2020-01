Villar festeggia il suo passaggio alla Roma: “Non vedo l’ora di indossare la mia nuova maglia e lavorare al 200% per questa società” – FOTO

View this post on Instagram

Muy feliz de ser nuevo jugador de la @officialasroma. Deseando ponerme mi nueva camiseta y trabajar al 200% por este escudo. #ForzaRoma ❤💛 Sono molto contento di essere un nuovo giocatore della @officialasroma. Non vedo l’ora d’indossare la mia nuova maglia e lavorare al 200% per questa società. #ForzaRoma ❤️💛