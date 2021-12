Villar e il mondo capovolto: dalle stelle all’anonimato

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Da titolare a riserva, da grande prospetto a giocatore di troppo. Quante cose sono cambiate in un anno per Gonzalo Villar, finito ai margini del progetto Roma dopo una stagione vissuta da protagonista sotto la guida di Fonseca.

Un fanno fa il ventiduenne spagnolo si stava godendo la sosta natalizia con l’umore alle stelle. Tutt’altra esperienza sta vivendo ora sotto la gestione di Mourinho. Soltanto 204 minuti in campo in Conference League, neanche un minuto giocato in Serie A e, come se non bastasse, anche la positività al Covid che lo ha costretto a rimanere fuori dieci giorni.

Adesso il suo futuro potrebbe essere lontano dalla Capitale: nel mercato invernale Pinto ascolterà le proposte che arriveranno, per monetizzare e lasciare spazio a qualche altro giocatore a centrocampo. Piace in Spagna, soprattutto al Valencia e all’Elche (suo ex club), ma offerte concrete ancora non sono arrivate.