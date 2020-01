Villar e Barisic gli altri obiettivi

Il mercto della Roma non si ferma a Politano, ora bisogna trovare il vice di Kolarov anche se in rosa è stato reintegrato Bruno Peres e quando sarà pronto Santon sarà dirottato sulla sinistra. Petrachi, poi, è impegnato anche nella ricerca di un centrocampista. Ha bloccato Villar, Vital e Almendra con il primo preferito agli altri essendo comunitario, mentre gli altri due possono diventarlo. Friedkin non sta con le mani in mano e, in attesa del closing, l’imprenditore texano segue con attenzione questo difficile momento della Roma. Se riuscisse a chiduere l’operazione entro la fine del mese, potrebbe anticipare una parta degli investimenti sulla sessione di mercato invernale. Per Villar l’Elche parte da una richiesta di 8 milioni, essendo proprietaria soltanto del 20% del cartellino, l’altro 80% è del Valencia. Per il ruolo di terzino Barisic sembra il preferito, il problema è la cifra elevata che chiedono i Rangers. Lo riporta il Corriere dello Sport.