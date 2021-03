Vieri: “Strano che la Roma perda i big match. Ha tutto per vincere l’Europa League”

La Gazzetta dello Sport (A. Elefante) – Bobo Vieri ha rilasciato un’intervista al quotidiano. Tra gli argomenti trattati anche la Roma. Ecco uno stralcio delle sue parole:

La Roma e i big match

Perché perde spesso nei big match? Boh: è strano perché gioca anche un bel calcio, un calcio europeo. Forse troppi errori individuali, e giocare il giovedì sera e poi la domenica pesa. Ora deve puntare a vincerla, l’Europa League: ha tutto per arrivare in fondo.

La lotta per la Champions

Per lo scudetto è un discorso tra Inter e Milan e per la Champions c’è un posto libero: non posso pensare che la Juve non ci vada. Se lo giocano Atalanta, Napoli e Roma.