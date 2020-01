Vice Dzeko, c’è l’opzione Caputo

Nonostante le smentite la Roma continua a cercare un centravanti. Petrachi ha aperto un tavolo col Sassuolo non solo per Scamacca, ma anche per Caputo. Entrambi piacciono tanto anche se hanno caratteristiche molto diverse. Fonseca vorrebbe un nuovo attaccanti, ma resta da risolvere il nodo Kalinic che rifiuta tutte le proposte di trasferimento. Scendono le quotazioni di Pinamonti e Petagna. Caputo è un attaccante di movimento che aiuta olto la squadra. Quest’anno ha fatto 8 gol ed è disposto a fare il vice Dzeko. Il Sassuolo, poi, valuta molto Scamacca con il rifiuto dell’offerta del Benfica pari a 13 milioni. Per la prossima stagione si continua a seguire Mertens che può essere un obiettivo della Roma se non fa richieste troppo esose di ingaggio. Per le uscite la più probabile è quella di Jesus. Il Galatasaray prosegue il pressing per Cetin proponendo 850mila euro per il prestito di un anno e mezzo. Lo riporta il Corriere dello Sport.