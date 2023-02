Via al tour de force con le punte contate

Il Messaggero (G. Lengua) – Lo ha ammesso anche Tiago Pinto che la rosa si è indebolita. La squadra di José Mourinho fa un passo indietro a causa della cessione di Zaniolo a mercato chiuso. Un addio che ha stravolto i piani e impedito al club di comprare in tempo un sostituto all’altezza. José dovrà quindi adattarsi con quello che ha per raggiungere l’obiettivo più importante della stagione: la qualificazione in Champions. Per adesso la classifica sorride ai giallorossi, ma basta un passo falso per scendere di posizioni e trovarsi lontano dalla prime quattro.

Dunque, sarà determinante escogitare un modo per fare un turnover ragionato nel mese di febbraio considerando che davanti a sé la Roma avrà cinque partite, tre di Serie A (Lecce, Verona e Cremonese) e il play-off di Europa League contro il Salisburgo. Il primo passo è il Lecce in trasferta. Torneranno tutti i titolari, compreso Dybala che ha finito la partita contro l’Empoli con una contusione lombare. Giocherà accanto ad Abraham e a supporto, leggermente più indietro, ci sarà Pellegrini anche lui spesso acciaccato.