Via ai “tagli”: su Under c’è il Milan

Il Tempo (E. Zotti) – L’effetto Mourinho non cambia i piani della Roma, che ha come priorità quella di sfoltire la rosa. Abbassare il monte ingaggi è uno dei primi obiettivi di Tiago Pinto, che da mesi è al lavoro per trovare una sistemazione ai tanti esuberi giallorossi. A fine stagione quasi sicuramente rientreranno a Trigoria Olsen, Florenzi, Nzonzi, Kluivert e Under.

Per il turco c’è da registrare l’interesse del Milan, alla ricerca di rinforzi per l’attacco. La stagione del classe ’97 con il Leicester – 9 presenze e nessun gol in campionato – e gli inglesi non sono intenzionati a riscattarlo nonostante una proposta della Roma, che aveva fatto sapere alle “Foxes” di essere disposta ad abbassare la cifra dell’eventuale riscatto (fissata a 25 milioni).

Anche Kluivert tornerà alla base: l’olandese negli ultimi giorni sta lanciando messaggi d’amore al Lipsia, ma la sua esperienza in Bundesliga sembra finita. È seguito da alcuni club di Premier League, ma per ora non sono arrivate offerte. In ogni caso prima di prendere una decisione su Under e Kluivert si attenderà il parere di Mourinho, che potrebbe decidere di tenere uno dei due esterni.

Tutto da scrivere anche il futuro di Florenzi: la settimana prossima il suo agente volerà a Parigi per confrontarsi con il Psg. Per Olsen e Nzonzi invece verrà sicuramente cercata una nuova sistemazione. Tra i giocatori in rosa il nodo più grande è rappresentato da Pastore, che ha ancora due anni di contratto e il suo procuratore sta sondando il mercato in cerca di una soluzione che accontenti il giocatore. Discorso simile per Fazio. Chi invece saluterà sicuramente dopo la gara con lo Spezia sono Mirante, Juan Jesus e Bruno Peres.