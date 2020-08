Via ai saldi di fine stagione per abbassare del 20% l’attuale monte-ingaggi

Il Messaggero (S.Carina) – La parola d’ordine è cedere. Le esigenze di Friedkin rimarranno le stesse che c’erano prima: diminuzione del monte-ingaggi di almeno il 20% (da 140 a 112 milioni), rosa ridotta a 23 elementi e probabilmente un piano di rientro, entro il giugno 2021, che contempli un centinaio di milioni di plusvalenze. Il mercato delle cessioni è iniziato con due che erano state già pianificate: quelle di Gonalons al Granada e Defrel al Sassuolo. 4 milioni per il ccentrocampista e 9 per l’attaccante che hanno generato appena 2,5 milioni di plusvalenza. A Trigoria c’è anche l’intesa per l’addio di Jesus che andrà al Cagliari, manca soltanto il sì del difensore. Il brasiliano a bilancio è a 1,9 milioni di euro. Stessa cifra quasi per Perotti che interessa al Fenerbahce. Turchia anche per Santon con le sirene del Besiktas. Olsen ha in mano un’offerta del Celtic che chiede il prestito con metà dell’ingaggio pagato dalla Roma. Secondo i media spagnoli per Fazio ci sarebbe il Villarreal. C’è sempre il capitolo Schick con il club giallorosso che chiede 25 milioni di euro. Questa cifra non è impossibile per l’Hertha Berlino a patto che Piatek trovi una sistemazione. Si aspettano inoltre offerte per Pau Lopez con Sirigu che diventa più di un’ipotesi. Il Torino chiede 8 milioni ed ha in mano Sepe.