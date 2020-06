C’è Vertonghen se salta Smalling

Il Corriere dello Sport (R.Maida) – Come anticipato ieri da Pagine Romaniste, la Roma se dovesse mollare definitivamente la presa su Chris Smalling si lancerebbe su Jan Vertonghen. Il belga si libererà a parametro zero alla fine della stagione e Baldini lo conosce bene avendo lavorato con lui al Tottenham. Il difensore ha 33 anni, è mancino, e si adatterebbe bene sia con Mancini che in un eventuale passaggio alla difesa a 3. Ha altre offerte anche da squadre italiane ma ancora non si è impegnato con nessuno.

Per quanto riguarda Pedro invece, un suo arrivo non escluderebbe quello di Mkhitaryan. Lo spagnolo verrebbe a Roma anche per la sua duttilità tattica che consentirebbe a Fienga di non dover intervenire sul mercato per un altro centravanti.