Le assenze di Smalling, Llorente contro il Milan e con Dybala disponibile per la panchina, le scelte di formazione di José Mourinho risultano molto limitate. Come riportato da Angelo Mangiante a Sky Sport 24, sono lanciati verso una maglia da titolari Belotti al centro dell’attacco, con El Shaarawy a sostituire la Joya. In difesa chance per Kumbulla, con Matic che aiuterà a contrastare Giroud sul gioco aereo. A destra la coppia composta da Zalewski e Mancini per arginare Leao.