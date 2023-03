Verso il derby: Olimpico da 60.000. Restano poche tribune: Tevere e Monte Mario

Il Tempo – Si avvicina l’ora X. Domenica 19 marzo alle 18 la città si blocca: si gioca il derby tra Lazio e Roma. Per la stracittadina l’Olimpico si prepara al sold out. Al momento, secondo l’ultimo aggiornamento, sono stati venduti oltre 58mila tagliandi per la sfida più attesa della stagione nella Capitale. Di questi, 23mila saranno romanisti anche se le stime su alcuni posti la cui vendita era libera è sempre complicata. Attesi invece circa oltre 37 mila laziali, di cui 24 mila abbonati e 2 mila cuccioloni.

È quasi tutto esaurito: rimane qualche disponibilità in Tribuna Tevere e Monte Mario. Nella vendita libera il numero massimo di tagliandi acquistabili da una singola persona è di quattro come da disposizioni dell’Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive. In questo caso è possibile presentare per le altre eventuali tre persone, anche solo la copia del documento d’identità. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 18, con i cancelli che con tutta probabilità verranno aperti tra le due e le tre ore prima.