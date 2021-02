Verona, un positivo al Covid nel gruppo squadra

Non c’è pace per la Serie A che torna ad essere oppressa dal Covid. Il Torino si è visto rinviare la partita contro il Sassuolo e probabilmente accadrà lo stesso per quella contro la Lazio nel turno infrasettimanale. Anche l’Inter ha alcuni dirigenti positivi ed ora si aggiunge a queste anche il Verona. La società scaligera ha comunicato un positivo nel gruppo squadra. La nota:

“Hellas Verona FC, in seguito ai test diagnostici effettuati, comunica che un componente del cosiddetto ‘gruppo squadra’ è risultato positivo al Covid-19. L’intero ‘gruppo squadra’ seguirà le procedure previste dal protocollo sanitario“.