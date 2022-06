Verona, ufficiale: Cioffi è il nuovo allenatore

Adesso è ufficiale: Gabriele Cioffi è il nuovo allenatore dell’Hellas Verona. L’ex Udinese si lega alla squadra scaligera con un accordo di due anni. Di seguito il comunicato emesso dal club veneto sul proprio sito: “Hellas Verona FC comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra a Gabriele Cioffi, che si è legato al Club gialloblù sino al 30 giugno 2024″. L’allenatore toscano è reduce dall’esperienza in Friuli dove ha portato la squadra bianconera ad una salvezza agevole con 47 punti in classifica. Ora l’esperienza a Verona dove non dovrà far rimpiangere Igor Tudor.